¿Dónde ver Boca vs. Vasco EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana? ¿Qué canales transmitirán este encuentro? La transmisión estará disponible a través de ESPN, DIRECTV y DGO, además de Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p. m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná.

Boca vs. Vasco da Gama: Previa del partido

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca Juniors vs. Vasco da Gama a través de ESPN. Además, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y mediante las opciones de transmisión de DIRECTV. Disney Plus Premium será otra alternativa para seguir el partido vía streaming.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, podrán acceder a la transmisión mediante Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por ESPN. Además, Disney Plus Premium será una alternativa para quienes prefieran ver el encuentro por internet.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y mediante las opciones de transmisión disponibles en DIRECTV y DGO. Disney Plus Premium será otra alternativa de streaming.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación local y las plataformas que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido por televisión o internet.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por ESPN. Disney Plus Premium también será una alternativa para quienes prefieran la transmisión vía streaming.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad de ESPN y de las plataformas de streaming habilitadas para seguir el encuentro en directo.

Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)