¿Dónde ver River vs. Bragantino EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana? ¿En qué canal transmiten el partido por la quinta jornada de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 20 de mayo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).
¿Dónde se vio River vs. Bragantino en Argentina?
Para ver la transmisión del partido entre River vs. Bragantino si estás en territorio argentino, debiste conectarte a la señal de DSports disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión streaming de DGO. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
¿Dónde se vio River vs. Bragantino en Perú?
Si estás en Perú, puedes ver la transmisión del River vs. Bragantino a través de la señal de DSports, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de DGo.
¿A qué hora transmitieron River vs. Bragantino en Argentina?
Para todo el territorio argentino, el encuentro entre River vs. Bragantino comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio Más Monumental, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmitieron River vs. Bragantino en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre River vs. Bragantino comenzará a las 7:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.