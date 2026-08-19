¿Dónde ver River vs. Santa Fe EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Sudamericana 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la CONMEBOL, este es el único canal con los derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 19 de agosto: DSports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina).

River vs. Santa Fe: previa del partido

¿Dónde ver River vs. Independiente Santa Fe EN VIVO por DSports?

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá seguir EN VIVO por DSports. La programación publicada para Perú confirma a DSports como una de las señales para este encuentro, que finalmente se disputará el miércoles 19 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cómo ver River vs. Independiente Santa Fe por DIRECTV?

Los suscriptores de DIRECTV podrán seguir el encuentro mediante la señal DSports, incluida dentro de la programación deportiva del operador. El partido está previsto para las 7:30 p. m. en Perú y Colombia, mientras que en Argentina comenzará a las 9:30 p. m.

¿Dónde ver River vs. Santa Fe por DGO?

Otra alternativa será DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Los usuarios con acceso al servicio podrán disfrutar de la señal en vivo desde dispositivos compatibles con conexión a internet. DGO reúne televisión en vivo y streaming dentro de una misma plataforma.

¿Cómo ver DSports por internet para seguir River vs. Santa Fe?

Para quienes prefieran una alternativa online, DGO permitirá acceder a la programación de DSports sin necesidad de utilizar exclusivamente el decodificador de televisión. De esta manera, el encuentro podrá seguirse mediante streaming, dependiendo del plan contratado y la disponibilidad del canal en cada mercado.

¿Dónde ver River vs. Independiente Santa Fe desde el celular?

Los aficionados podrán utilizar DGO desde un dispositivo móvil para seguir la transmisión de DSports. La plataforma permite acceder a televisión en vivo y contenido por streaming, por lo que es una opción para quienes no estén frente a un televisor durante el partido.

¿Dónde ver River vs. Santa Fe desde una Smart TV?

Otra posibilidad es ingresar a DGO desde una Smart TV compatible y acceder a la señal correspondiente. Así, los usuarios pueden disfrutar del partido en la pantalla del televisor utilizando la plataforma de streaming de DIRECTV.

¿Dónde ver River vs. Santa Fe desde una computadora o tablet?

Los usuarios que quieran seguir el encuentro desde una computadora o tablet también pueden recurrir a DGO, siempre que tengan una suscripción habilitada. La plataforma ofrece acceso a televisión en vivo y streaming desde dispositivos compatibles.

¿A qué hora y dónde ver River vs. Independiente Santa Fe?

El encuentro entre Independiente Santa Fe y River Plate se jugará este miércoles 19 de agosto, desde las 7:30 p. m. (hora de Perú y Colombia), en El Campín de Bogotá. En Argentina y Brasil comenzará a las 9:30 p. m. La transmisión podrá seguirse por DSports y DGO, según la programación disponible en cada mercado.

Dónde ver River vs. Santa Fe EN VIVO por DGO (Video: River Plate)