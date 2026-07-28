¿Dónde ver Tigre vs. Nacional EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este compromiso por la Copa Sudamericana? Recuerda que podrás disfrutar este encuentro a través de las señales de ESPN, DSports (DIRECTV y DGO) y Disney Plus Premium, según el país; ojo, no recomendamos buscarlo en Pelota Libre TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela a las 6:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 7:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del miércoles. No te pierdas este duelo que se disputará el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Tigre y Nacional a través de ESPN en televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. Los usuarios de Disney Plus Premium también podrán disfrutar del encuentro vía streaming.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión de paga. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana, además del servicio de streaming correspondiente.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por ESPN. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Tigre vs. Nacional en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y DSports a través de DIRECTV. Asimismo, las plataformas Disney Plus Premium y DGO permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)