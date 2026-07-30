El Estadio Codelco El Teniente de Rancagua será sede del enfrentamiento entre Boca Juniors y O’Higgins este jueves 30 de julio a partir de las 8:30 pm hora de Santiago y ET / 9:30 pm hora de Buenos Aires / 5:30 pm PT por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026, atrayendo la atención de miles de aficionados del Xeneize alrededor de todo el mundo. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026 EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España, te detallamos toda la información a continuación.
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de la Copa Sudamericana 2026 en EE.UU. y México?
Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 30 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
- México: Disney+ Premium Mexico
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Catar vs. Suiza por el Mundial 2026 en el resto del mundo?
Este jueves 30 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Alemania: Sportdigital FUSSBALL
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte