El Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco será sede del enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo este jueves 13 de agosto a partir de las 7:30 pm hora de Lima / 8:30 pm ET / 9:30 pm hora de Brasilia / 5:30 pm PT por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, atrayendo la atención de miles de aficionados del ‘Papá’ y Fogão alrededor de todo el mundo. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Cienciano vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España, te detallamos toda la información a continuación.
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Cienciano vs. Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en EE.UU. y México?
Cienciano vs. Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 13 de agosto a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
- México: Disney+ Premium Mexico
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Cienciano vs. Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el resto del mundo?
Este jueves 13 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Cienciano vs. Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Alemania: Sportdigital FUSSBALL
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Paramount+
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN3 Colombia
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte