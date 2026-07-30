Boca Juniors paralizará Rancagua al protagonizar uno de los partidos más esperados de la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026, cuando defina el pase a la siguiente ronda ante O’Higgins este jueves 30 de julio a partir de las 8:30 pm hora de Santiago y ET / 9:30 pm hora de Buenos Aires / 5:30 pm PT en el Estadio Codelco El Teniente. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming tanto en EE.UU. como el resto del mundo para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol regional.

Señal de DIRECTV en vivo para ver el partido Boca Juniors vs. O'Higgins, vía DSports y DGo, por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta los playoff de la Copa Sudamericana 2026 en EE.UU.?

El partido Boca Juniors vs. O’Higgins válido por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 30 de julio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming -- beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y por VPN, conectándote a cualquier país de Sudamérica para disfrutar de la señal de DirecTV Sports o ESPN.

Sigue la cobertura del Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 por Movistar Plus en directo desde España. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 en el resto del mundo?

El partido Boca Juniors vs. O’Higgins válido por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en Estados Unidos este jueves 30 de julio (y viernes 31 de julio, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: Disney+ Premium Mexico

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Alemania: Sportdigital FUSSBALL

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter

Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte, ESPN4 Norte

Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)