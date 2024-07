Tras la pausa por la Copa América, regresan los emocionantes partidos de la Copa Sudamericana 2024, comenzando con el enfrentamiento entre Independiente del Valle y Boca Juniors en los dieciseisavos de final. Este partido de ida promete ser un encuentro intenso entre ambos equipos que buscan asegurar su pase a los octavos de final. Los ‘Rayados’ llegan a esta instancia tras terminar terceros en el Grupo F de la Copa Libertadores, mientras que los Xeneize finalizaron segundos en el Grupo D en la Sudamericana, detrás de Fortaleza de Brasil, sin lograr clasificar directamente a la siguiente fase. Encuentra en este artículo de Depor la hora del partido, los canales de transmisión y más detalles importantes. ¡No te lo pierdas!

Boca Juniors llega a este partido después de haber ocupado el segundo lugar en su grupo de la Copa Sudamericana, siendo superado únicamente por Fortaleza de Brasil. Acumularon un total de 11 puntos con tres victorias, dos empates y una derrota. El entrenador Diego Martínez enfrenta el desafío de afrontar esta eliminatoria sin varios jugadores clave, algunos convocados a la selección argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos París 2024 y otros lesionados como Nicolás Figal, Cristian Lema y Aaron Anselmino.

Durante la pausa del torneo internacional, los Xeneize realizaron algunas contrataciones que podrían aportar experiencia al equipo. Como resultado, el técnico podría alinear a tres de los cuatro refuerzos llegados en este mercado de pases: Tomás Belmonte, Gary Medel y Brian Aguirre, quienes podrían ser titulares según lo observado en las prácticas de fútbol. Sin embargo, la participación de Luis Advíncula, quien sufre de una inflamación en el tendón de Aquiles, sigue siendo incierta, aunque podría regresar para el partido de vuelta.

Por otro lado, Independiente del Valle debutará en la Copa Sudamericana después de descender desde la Copa Libertadores, donde terminaron en tercer lugar del Grupo F con siete puntos. Lograron estos puntos con dos victorias, un empate y tres derrotas. En Ecuador, el ‘Negriazul’ es reconocido como uno de los equipos destacados y demostró su fortaleza al liderar la Primera Etapa de la Serie A con 35 puntos, cuatro más que su rival más cercano, Barcelona.

Además, son los actuales campeones de la Copa Sudamericana, tras vencer 2-0 a San Pablo en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El plantel del equipo incluye destacadas figuras como Kendry Páez y varios futbolistas argentinos, entre ellos el entrenador Martín Anselmi, Guido Villar, Mateo Carabajal, Joaquín Pombo, Richard Schunke, Cristian Zabala, Michael Hoyos y Lautaro Díaz.

En cuanto al historial de enfrentamientos entre Independiente del Valle y Boca Juniors en competiciones continentales, se enfrentaron en dos ocasiones durante la Copa Libertadores de 2016. En ambos encuentros, el equipo ecuatoriano salió victorioso, con resultados de 2-1 en la ida y 3-2 en la vuelta de la llave por las semifinales de esa competencia. Tras ocho años, ambos equipos se enfrentarán nuevamente en busca de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.





¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs Boca?

El partido de ida entre Independiente del Valle y Boca Juniors se llevará a cabo este miércoles 16 de julio, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Es importante recalcar que el horario puede variar según el país donde te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., en Chile y Paraguay a las 8:30 p.m., y en Argentina y Uruguay a las 9:30 p.m. Recuerda que en Depor podrás ver todas las incidencias de este emocionante partido.





¿En qué canal ver Independiente del Valle vs Boca?

El encuentro de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024 entre Independiente del Valle y Boca Juniors promete ser un duelo intenso de principio a fin. Para quienes deseen ver el partido, será transmitido en toda América Latina por ESPN, y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde jugarán Independiente del Valle vs Boca?

El partido entre Independiente del Valle y Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2024 se llevará a cabo en el Complejo Independiente del Valle, un estadio multiusos ubicado en la parroquia rural de Amaguaña, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Este recinto es propiedad del Independiente del Valle y fue completamente inaugurado en el segundo semestre de 2021. Con una capacidad para albergar a 12,000 espectadores, el estadio es uno de los más modernos y funcionales de la región.

Complejo Independiente del Valle se encuentra ubicado en Quito. (Foto: Difusión).





