A los 35 minutos del primer tiempo del partido contra Chile por la Copa América 2024, Luis Advíncula tuvo que ser sustituido por Marcos López, luego de presentar una complicación. En ese momento, tanto el jugador como el cuerpo técnico de Jorge Fossati desconocían su gravedad, pero los signos de dolor y lamento reflejaban que podría tratarse de algo más serio, hecho que fue confirmado tras finalizar el encuentro: inflamación del tendón de Aquiles, según comunicó el propio jugador en zona mixta. Tras esto, ‘Bolt’ no volvió a jugar otro partido más con la Bicolor. Luego, la preocupación se centró en Boca Juniors, ya que Advíncula es una pieza importante en el once de Diego Martínez. Sin embargo, esto parece ser cosa del pasado; ‘Luchito’ volvió a las canchas de entrenamiento.

Es importante recalcar que la complicación en el tendón de Aquiles de Advíncula aún no está finalizada; el jugador aún no está al 100% para volver a jugar un partido. Pese a que en su momento Jorge Fossati dijo que el lateral podría regresar contra Canadá o Argentina, esto nunca ocurrió y desde el 21 de junio no pisó el césped. Sin embargo, tras casi un mes, la felicidad volvió para Lucho, ya que regresó a entrenar nuevamente junto a su equipo, aunque realizando trabajos diferenciados.

La situación de Luis Advíncula está evolucionando de forma considerable; sin embargo, aún existe incertidumbre sobre su presencia en la Copa Sudamericana, donde los ‘Xeneizes’ jugarán la fase eliminatoria después de quedar segundos en el Grupo D, con el objetivo es clasificar a los octavos de final. El DT del equipo considera a Advíncula un jugador polifuncional, lo que podría beneficiar tanto en defensa como en ataque, por lo que espera su recuperación al 100%.

Durante el último entrenamiento del equipo argentino en el Complejo Deportivo Pedro Pompilio, el lateral peruano de 34 años completó su rutina en el gimnasio y luego realizó trabajos adicionales en el campo. Durante la sesión en el césped, participó en ejercicios con el balón y algunos recorridos, pero aún no logró completar una rutina de alta intensidad como las que realizaba anteriormente.

La recuperación de una inflamación del tendón de Aquiles puede variar dependiendo de la gravedad de la lesión y de cómo responda cada persona al tratamiento. En términos generales, puede llevar varias semanas o incluso meses para una recuperación completa. En el caso de ‘Rayo’, si todo sigue favorable, podría estar entrenando con sus compañeros con normalidad en un par de semanas.

¿Qué se le viene a Boca Juniors?

Bajo las órdenes de Diego Martínez, el equipo está realizando los últimos entrenamientos luego de la pausa por la Copa América 2024. El próximo enfrentamiento de Boca Juniors será por los play-offs ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2024, programado para el miércoles 17 de julio a las 7:30 de la noche (hora de Perú y dos horas más tarde en Argentina), y se jugará en el Complejo Independiente del Valle, Ecuador.

Después de este enfrentamiento, el enfoque de los ‘Xeneizes’ estará en la Primera División de Argentina, donde disputarán la segunda fase contra Defensa y Justicia, programado para el domingo 21 de julio a las 6:00 de la tarde (hora de Perú y dos horas más tarde en Argentina), que se llevará a cabo en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Por otro lado, después de estos duelos internacionales, el partido de vuelta contra los ‘Matagigantes’ está programado para el miércoles 24 de julio en la icónica ‘Bombonera’. Este encuentro comenzará a las 7:30 de la noche (hora de Perú y dos horas más tarde en Argentina). Es importante recalcar que los tres partidos mencionados se podrán ver por ESPN y Disney Plus en toda América Latina.

