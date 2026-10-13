transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este encuentro corresponde al partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y está programado para este martes 13 de octubre en La Bombonera, a partir de las 7:30 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión mediante Disney Plus Premium, DIRECTV y DGO. No recomendamos Pelota Libre TV.

Boca vs. Vasco da Gama chocan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vasco da Gama chocan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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