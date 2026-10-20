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ESPN EN VIVO, Boca vs. Vasco da Gama en directo: ver Disney Plus y DIRECTV gratis online
ESPN EN VIVO, Boca vs. Vasco da Gama en directo: ver Disney Plus y DIRECTV gratis online
ESPN transmitirá el Boca vs. Vasco da Gama EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus, correspondiente al partido de vuelta.
ESPN transmitirá el choque entre Boca vs. Vasco da Gama EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este encuentro corresponde al partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y está programado para este martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná, a partir de las 7:30 p. m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión mediante Disney Plus Premium, DIRECTV y DGO. No recomendamos Pelota Libre TV.
Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.