Boca Juniors recibe este martes 8 de septiembre a São Paulo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en uno de los cruces más atractivos de la ronda entre dos históricos del fútbol sudamericano. El conjunto argentino buscará sacar ventaja en casa, mientras que el equipo brasileño intentará dejar atrás su complicado registro como visitante y llevar un resultado favorable para la revancha. El encuentro se disputará a las 21:30 horas de Argentina y Brasil.

El duelo tendrá un ingrediente especial por el historial entre ambos clubes. Boca y São Paulo se han enfrentado en doce oportunidades por torneos internacionales, con cinco triunfos del conjunto argentino, cuatro del brasileño y tres empates. Sin embargo, será la primera vez que se midan en la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Boca Juniors — São Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en distintos países de la región, por lo que los aficionados podrán consultar la señal correspondiente a su territorio para seguir el partido entre Boca Juniors y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026.

En los países donde la transmisión esté disponible mediante streaming, los usuarios podrán acceder a la plataforma de Disney+, de acuerdo con la oferta vigente y la disponibilidad de ESPN en cada mercado. La transmisión del encuentro está confirmada por ESPN y Disney+ en la programación disponible para la jornada.

PAÍSES CANALES DE ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 SD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Boca Juniors vs. São Paulo por la Copa Sudamericana 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en diferentes países de Latinoamérica y también forma parte del servicio de streaming de Disney Plus. La disponibilidad de la señal y la programación puede variar según cada territorio.

PAÍSES CANALES DE ESPN 2 EN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. São Paulo por la Copa Sudamericana 2026? Precios por país

Estos son los precios del Plan Premium de Disney Plus indicados en la plantilla para los países de Latinoamérica:

PAÍSES DISNEY PLUS PREMIUM (MENSUAL) DISNEY PLUS PREMIUM (ANUAL) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus cuenta con distintas modalidades de suscripción y su oferta deportiva está integrada con ESPN. Para seguir el partido entre Boca Juniors y São Paulo, la disponibilidad concreta de la transmisión dependerá del país.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver Boca Juniors — São Paulo en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Martes 8 de septiembre de 2026 Partido: Boca Juniors vs. São Paulo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs. São Paulo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 Hora: 21:30 (ARG); 19:30 (PER)

21:30 (ARG); 19:30 (PER) Hora en Estados Unidos: 5:30 p. m. ET / 2:30 p. m. PT

5:30 p. m. ET / 2:30 p. m. PT Canal: ESPN, según disponibilidad en cada país

ESPN, según disponibilidad en cada país Streaming: Disney Plus, según disponibilidad territorial

Disney Plus, según disponibilidad territorial Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires

Alberto J. Armando, La Bombonera, Buenos Aires Árbitro: Piero Maza, de Chile

Piero Maza, de Chile Partido de vuelta: Martes 15 de septiembre de 2026, en São Paulo

Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)