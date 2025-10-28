ESPN (EN VIVO | EN DIRECTO) se encargará de transmitir el vs . El choque, válido por la semifinal de vuelta de la , será este martes 28 de octubre. ¿Qué canal transmite el partido? Si quieres enterarte todos los detalles y ver la contienda, debes sintonizar el canal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No veas Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora se juega el partido? Las acciones inician desde las 7:30 p.m. (horario en Perú) y tendrá escenario en el Arena MRV de Brasil. El duelo será en el MRV Arena de Brasil.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por Sudamericana. (Video: Atlético Mineiro)
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por Sudamericana. (Video: Atlético Mineiro)

TAGS RELACIONADOS