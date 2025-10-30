En el Estadio Ciudad de Lanús, vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de las semifinales de la . Para seguir este partido, debes conectarte a ESPN y DSports, disponibles en el servicio de DIRECTV, además de sus alternativas de streaming en Disney Plus Premium y DGO; ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Este duelo está pactado para el jueves 30 octubre desde las 7:00 p.m. (horario en Argentina y Chile, con dos horas menos en Perú). Sigue todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro a través de la web de Depor.

Previa Universidad de Chile vs. Lanús. (Video: TNT)
