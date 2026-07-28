ESPN transmitió este martes 28 de julio el choque entre Tigre vs. Nacional, correspondiente al partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputó en el Estadio José Dellagiovanna desde las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 4:00 p.m. en México; y 12:00 a.m. del miércoles en España. Además de ESPN, pudiste seguir la transmisión mediante DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos buscar el partido por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata.

Tigre se enfrentó a Nacional por la vuelta de Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿Cómo ver ESPN por Disney Plus para seguir Tigre vs. Nacional?

Si ESPN transmite el partido entre Tigre y Nacional en tu país, podrás verlo mediante Disney Plus. Solo debes ingresar a la plataforma con una suscripción que incluya los canales deportivos de ESPN, acceder a la sección de deportes en vivo y seleccionar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver ESPN por cable para seguir Tigre vs. Nacional?

La manera más tradicional de acceder a ESPN es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Flow, Telecentro y otros incluyen ESPN dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver ESPN por internet para seguir Tigre vs. Nacional?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de Disney Plus, plataforma que ofrece la programación de ESPN en los países donde el servicio está habilitado. Solo se requiere una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver ESPN desde el celular para seguir Tigre vs. Nacional?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación de Disney Plus para Android o iPhone. Luego de iniciar sesión, deberán ingresar a la sección ESPN y buscar la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver ESPN desde una tablet para seguir Tigre vs. Nacional?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de Disney Plus. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para seguir Tigre vs. Nacional?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de Disney Plus, iniciar sesión y acceder a la sección ESPN para disfrutar del partido entre Tigre y Nacional en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver ESPN desde una PC o laptop para seguir Tigre vs. Nacional?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de Disney Plus desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a los contenidos deportivos de ESPN y seguir el encuentro en directo.

¿Cómo ver ESPN mediante un operador de TV para seguir Tigre vs. Nacional?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a ESPN tanto desde el decodificador como desde sus aplicaciones móviles y plataformas online. De esta manera, los usuarios pueden seguir el partido en vivo dentro o fuera de casa utilizando las credenciales de su servicio contratado.

¿Cómo ver ESPN en múltiples dispositivos para seguir Tigre vs. Nacional?

Dependiendo del plan contratado, Disney Plus permite acceder al contenido de ESPN desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Tigre y Nacional por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

Nacional vs Tigre se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)