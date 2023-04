Estudiantes de La Plata vs. Tacuary se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 18 de abril, en el marco de la fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN 4, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Muy desigual será el duelo que este martes disputarán el argentino Estudiantes de La Plata y el paraguayo Tacuary por la Copa Sudamericana, ya que mientras los primeros caminan con paso firme en la Liga local y ganaron en el debut del torneo internacional, los segundos priorizan evitar el descenso en su país.

Aunque este fin de semana tomó oxígeno con su triunfo sobre el Guaireña, el conjunto asunceno ocupa las últimas posiciones del fútbol paraguayo y parece más concentrado en mantener la categoría que en cualquier lucha por una competición continental en la que comparece por tercera vez.

En ninguna de sus participaciones anteriores, el Tacuary había superado la primera o segunda ronda de la Sudamericana, siendo esta la primera vez que accede a la fase de grupos.En la primera jornada del grupo C, cayó ante el Red Bull Bragantino, finalista de la Copa Sudamericana 2021, por 1-4, por lo que cayó al sótano del cuadro en el que también compite el Oriente Petrolero boliviano.

Estudiantes vs. Tacuary: horarios y canales TV

Brasil: 21:00 / ESPN 4 y Star Plus

Uruguay: 21:00 / ESPN 4 y Star Plus

Paraguay: 21:00 / ESPN 4 y Star Plus

Chile: 21:00 / ESPN 4 y Star Plus

Venezuela: 20:00 / ESPN 4 y Star Plus

Bolivia: 20:00 / ESPN 4 y Star Plus

Colombia: 19:00 / ESPN 4 y Star Plus

Ecuador: 19:00 / ESPN 4 y Star Plus

Perú: 19:00 / ESPN 4 y Star Plus

México: 18:00 / ESPN 4 y Star Plus

Por contra, el anfitrión, Estudiantes de La Plata, atraviesa un dulce momento, con el triunfo de este fin de semana en La Bombonera (0-1), que aumentó la crisis del Boca Juniors y que lo sitúa en la décima plaza, a doce puntos del líder, River Plate.

El veterano Mauro Boselli, ex de los ‘xeneizes’, fue el encargado de dar la puntilla al equipo con el que fue campeón de la Sudamericana en 2004 y de la Libertadores en 2007 -torneo que también ganó con el ‘Pincha’ en 2009-.

Con este seguro artillero, quinto en la tabla de goleadores local, el conjunto de Eduardo Domínguez, en su novena aparición en la Copa Sudamericana, competición de la que fue subcampeón en 2008, escolta en el grupo C al equipo brasileño, igualado a puntos, después de ganar en la primera fecha al Oriente Petrolero (0-1).

El técnico, que llevó al Huracán a la final del torneo en 2015, no podrá contar este martes con Santiago Ascacíbar ni con Luciano Lollo, ambos expulsados en la anterior jornada, pero recupera para la lista de convocados a Guido Carrillo, quien, tras el grave golpe que sufrió en la cara en febrero, fue baja en el debut copero por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El encuentro se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a las 21.00 horas (00.00 GMT del miércoles), con el arbitraje del chileno Piero Maza Gómez y del uruguayo Antonio García en el VAR.

Estudiantes vs. Tacuary: probables alineaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Juan Cruz Guasone, Zaid Romero; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Gastón Benedetti, Benjamín Rollheiser; Matías Godoy, Fernando Zuqui; Mauro Boselli.

Tacuary: Carlos Servín; Alexis Fernandez, Nery Bareiro, Edgar Benitez, Yony Villasanti; Hugo Valdez, Ronal Dominguez, Marcelo Paredes, Valdeci; Óscar Ruiz, Edson Carius.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR