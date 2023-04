El incidente de la semana pasada con Leroy Sané ha traído cola, pues la prensa alemana ha revelado este lunes que Sadio Mané tiene las horas contadas en el Bayern Múnich, pues los directivos lo han considerado prescindible para el proyecto deportivo que lidera ahora Thomas Tuchel. La institución bávara ya lo tendría decidido y buscaría encontrarle un club cuando se abra el mercado de pases previo a la próxima temporada.

El técnico alemán tampoco estaría conforme con sus características de juego y lo habría considerado innecesario tenerlo en una plantilla que seguro tendrá una renovación para el siguiente curso. Las críticas también han sido claves para esta decisión, pues el exdelantero del Liverpool no ha tenido el rendimiento que se esperaba cuando fue contratado.

A pesar de que el africano y Sané conversaron tras lo sucedido –incluso el alemán pidió que no lo despidieran y que solo fuera castigado–, la relación con el resto de la plantilla ha caído en picada. En Alemania no son optimistas y consideran que es muy poco probable que el panorama cambie con el correr de las semanas.

“Fichar a Mané se considera un error, sobre todo con su salario de más de 20 millones de euros al año. Tras sus decepcionantes actuaciones, circula un chiste en la Säbener Straße de que el Bayern fichó al hermano gemelo de Mané, no al del Liverpool”, informa Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, respecto al porvenir del atacante que hace poco cumplió 31 años.

Sadio Mané no jugó ante Hoffenheim debido a una sanción del Bayern. (Foto: AFP)

Volver al Liverpool, un deseo imposible

Según Football Insider, Sadio Mané se habría plantado la posibilidad de volver al Liverpool para recobrar la confianza que ha perdido en el Bayern Múnich. Sabe que es muy querido por la afición y eso ayudaría a que su vuelta sea menos traumática.

No obstante, los ‘Reds’ no estarían de acuerdo con eso. Esta ha sido una temporada para el olvido y quieren que el comienzo de la próxima sea con cierta renovación en la plantilla, algo que no sucedería si regresa un futbolista que ya se marchó del club recientemente.

El contrato del senegalés recién finalizará a mediados del 2025, por lo que, tal como señalan en suelo alemán, es casi seguro que no lo culminará. Si tomamos en cuenta que está entrando en una edad en la que podría tener su último pico de rendimiento, sería mejor para él buscar un equipo donde no termine siendo relegado a un papel secundario, ya que todos sabemos lo que puede dar cuando está enchufado.





