El día que la 'Pulga' Rodríguez pudo jugar en el Real Madrid, pero terminó abandonado en Rumanía

Una historia que se ha vuelto viral en Facebook es la de la 'Pulga' Luis Miguel Rodríguez , el popular '10' de Colón de Santa Fe que lideró la clasificación de su equipo por primera vez en su historia a la final de un torneo continental como lo es la Copa Sudamericana , sobre todo, el día que pudo llegar al Real Madrid , pero en lugar de ello, terminó abandonado en un estación de trenes en Rumanía y terminó trabajando como albañil.

Su historia comienza en 1999, cuando formó parte de un proyecto del Inter de Milán que trabajó con las jóvenes promesas del fútbol argentino. Ahí, conoció a los managers Hugo Juárez y José Ismail, quienes influirían (para mal) en su carrera que recién comenzaba. Él llamaba la atención de todo espectador -y ojeador-, pero no terminaba de asentarse en la pensión del club italiano en la que vivía. Entre idas y vueltas, terminó alejándose no solo del Inter, sino de -quizás- la mayor oportunidad de su vida.

" Quería quedarme, pero mi representante me hizo volver. En 2003, con ORI, jugué el Mundialito en Las Canarias. Nos eliminó Barcelona, pero me eligieron el mejor del torneo. La selección mexicana juvenil jugaba un amistoso contra Real Madrid y me invitaron. Anduve tan bien que le interesé al Real. Pero Ismail dijo de nuevo que no por el vínculo con Inter, que al final se rompió. Después de eso, llegó lo de Rumania que fue el colmo y pegué la vuelta. Y pensar que me querían en Real Madrid ", se lamentó en una entrevista con La Gaceta en 2007.

Estación Bucarest, una mala experiencia

De poder estar presentándose en el Real Madrid, terminó sin club, pues las personas que lo manejaban pusieron las trabas necesarias para que no vaya a la prueba. En su lugar, le ofrecieron ir a Rumanía, quizás por más dinero o mejor negocio, pero terminaron abandonándolo en una estación de trenes en Bucarest. A su 18 años, pasó las diez peores horas de su vida sin dinero, sin conocer a nadie y desamparado por aquellas personas que alguna vez le mostraron su amistad.

" Ismail me manejaba como si fuera su títere. Iba de un lado a otro y a los tres meses volvía. Llegaba a un club con toda la ilusión y al día siguiente me despertaba con la mala noticia. Me arruinaron la vida. En tres meses pasé de que el Real Madrid se interesara en mí a ser ayudante de albañil. Pero por mi hermano mayor y por mi viejo, salí ", recordó la 'Pulga', quien hoy es ídolo en la Sabalera.

'D10S' y la oportunidad única

2009. El teléfono suena. La llamada proviene de la AFA. Luis Miguel es convocado a la Selección de Argentina quien por entonces dirigía su ídolo, Diego Armando Maradona. Y, aunque jugó menos de media hora ante Ghana, nunca olvidará ese momento.

" Lo más grande que conseguí fue estar en la Selección, convocado por Maradona. Eso es lo que quiere todo jugador de fútbol cuando empieza, más allá de hacer plata, de jugar en un club grande o de irse afuera. El deseo siempre es estar en la Selección. Lo pude conseguir. Puedo decir que fue lo más maravilloso que viví y que, además, estuve al lado del más grande de todos los tiempos y que hasta me dio charlas técnicas ", finalizó.

