Este sábado se vivirá una fiesta en la ciudad de Maldonado (Uruguay), especialmente, en el estadio Domingo Burgueño, donde se llevará a cabo la final de la Copa Sudamericana 2023. Uno de los protagonistas será el club LDU Quito (Ecuador) junto a Paolo Guerrero, que pelearán por quedarse con el título continental frente a Fortaleza de Brasil. Para este compromiso, Conmebol dio a conocer los nombres que integrarán la terna arbitral, tanto en el campo como en el VAR.

A través de sus redes sociales, el máximo ente del fútbol sudamericano publicó la lista de árbitros que estarán presentes en el duelo entre ecuatorianos y brasileños. A la cabeza de la nómina se encuentra Jesus Valenzuela, de nacionalidad venezolana, el mismo que dirigió el partido de la Selección Peruana frente Argentina, por la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026.

Sin embargo, ese no fue el último compromiso que tuvo a cargo. El pasado 21 de octubre impartió justicia en el choque de Al Ahli vs. Al Wehda, por la Liga de Arabia Saudita. Este año también dirigió en el choque de Internacional vs. Fluminense, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertdores 2023; entre otros.

Como asistentes estarán Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que el cuarto árbitro será Ángel Arteaga y como quinto árbitro estará Carlos López, todos ellos de nacionalidad venezolana. En el caso del VAR, el encargado será Jorge Baliño y sus asistentes serán Héctor Paletta, Ezequiel Brailovky y Silvio Trucco, todo ellos argentinos. Como asesor de árbitros estará José Buitrago (Colombia) y como Quality Manager Víctor Hugo Carrillo (Perú).

Así llegan LDU Quito y Fortaleza

LDU Quito arrancó su camino en la Copa Sudamericana desde el inicio del certamen, disputando su pase a la fase de grupos frente Delfín. Tras ello, obtuvo tres victorias y tres empates en la ronda de grupos, donde también enfrentó a César Vallejo. Al clasificar en primer lugar, tuvo pase directo a los octavos de final, donde superó a Ñublense en tanda de penales.

En cuartos de final enfrentó a Sao Paulo, al cual también tuvo que vencer por penales. En las semifinales, goleó por 3-0 en el duelo de ida contra Defensa y Justicia, mientras que a la vuelta empató sin anotaciones. Con ello, obtuvo su boleto directo a Uruguay para enfrentar a Fortaleza, equipo que empezó desde la fase de grupos del certamen (solo los equipos de Brasil y Argentina tienen el pase directo a dicha ronda, de acuerdo al formato de competición).

El elenco de Brasil fue parte del Grupo H, donde también quedó en primer lugar de su serie con cinco victorias y una derrota. En octavos de final derrotó con un marcador general de 2-1 a Libertad, mientras que en cuartos de final enfrentó a América-MG de Brasil al cual venció por 5-2, al término del duelo de vuelta. La semifinal también sería entre brasileños, esta vez, contra Corinthians, al cual dejó atrás ganando por 3-1.





