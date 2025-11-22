Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Final de la Copa Sudamericana EN VIVO: ver Lanús vs. Atlético Mineiro por DIRECTV, ESPN y Pelota Libre TV
Final de la Copa Sudamericana EN VIVO, para ver la transmisión del Lanús vs. Atlético Mineiro EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS a través de ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO. ¡No recomendamos buscar este partido por la página web de Pelota Libre TV! La CONMEBOL estableció que este partido de definición comience a las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina y Brasil. Depor te prepara la mejor previa y todos los pormenores a través de todas sus plataformas digitales. ¡No te lo puedes perder si eres un amante del fútbol sudamericano!
Final de la Copa Sudamericana 2025 para ver Lanús vs. Atlético Mineiro. (Video: Lanús)