Fortaleza vs. Corinthians se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por las semifinales de vuelta de la Copa Sudamericana 2023. El duelo se jugará este martes 03 de octubre, en el estadio Castelao, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la señal de ESPN, STAR Plus, DIRECTV y DIRECTV GO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En el partido de ida, quedaron con el resultado de 1-1, por lo que la victoria de cualquiera permitirá el acceso para la final del certamen. De quedar empatados, irán directos a la definición por penales. No te pierdas todos los detalles del partido en la web de Depor.





Fortaleza busca su pase a la final de la Copa Sudamericana. (Video: Twitter)





Fortaleza vs. Corinthians: probables alineaciones