Desde el Estadio Castelao de Brasil, Boca Juniors y Fortaleza juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El partido, al que el equipo de Diego Martínez llega luego de haber derrotado a River Plate en el Superclásico, arrancará a las 7 de la noche (hora peruana y dos horas más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV), ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Los argentinos llegan a Brasil con cierto desgaste físico tras vencer por 3-2 a River Plate en el máximo clásico argentino, que le permitió a Boca clasificarse a la semifinal de la Liga.El cansancio y la necesidad de reservar fuerzas para el próximo compromiso de semifinales contra Estudiantes han llevado al técnico Diego Martínez a dosificar fuerzas para el partido de la Sudamericana, en el que están en juego tres puntos cruciales para la clasificación directa a octavos de final.

Cavani abandonó el campo el fin de semana en el partido contra River Plate por problemas musculares y puede ser sustituido por Luca Langoni. A este, se sumarán al menos otros cinco cambios por decisión técnica, según lo visto en los entrenamientos en Buenos Aires, unas alteraciones con las que Martínez espera poder oxigenar el equipo.

En cambio, Fortaleza sacará sus mejores fichas con el objetivo de llevarse los tres puntos, seguir como líder del Grupo D y mantener su objetivo de pasar directo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Yago Pikachu, el mayor artillero del conjunto y quien anotó su gol número 50 precisamente en el torneo regional está como seguro, junto con Moisés y el argentino Martín Lucero.

El técnico argentino Juan Pablo Vojvoda también puede darle minutos de juego a Kervin, que se acopló al ritmo de Pikachu y Moisés en el torneo regional. Fortaleza ha empezado la liga brasileña con un empate con el Cruzeiro y un triunfo sobre el São Paulo, después de haber perdido la final del torneo regional de Ceará.

En su último partido, el pasado domingo, viene de golear por 5-0 al Altos en los cuartos de final de la Copa del Noreste.

En la Sudamericana, Fortaleza lidera el Grupo D con seis puntos, seguido del conjunto argentino, que en el segundo lugar, suma cuatro enteros. Nacional Potosí, con un punto, y Sportivo Trinidense, en cero, cierran la clasificación.





Boca vs. Fortaleza será este jueves 25 de abril en el Estadio Castelao. El duelo iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela, Chile y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.





Boca vs. Fortaleza se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus y DSports (DIRECTV) en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

Boca Juniors viene de vencer a River Plate por la Copa de la Liga Profesional.

