Desde el , este jueves 30 a las 5:00 p.m. se llevó a cabo el partido entre vs. por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 5:00 p.m.; en México comenzará a las 4:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del día siguiente. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil estará disponible por Paramount+. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Bolívar vs. Gremio por los play-offs de la Copa Sudamericana vía ESPN, DIRECTV, DGO y Disney Plus. (Video: @bolivar)
Bolívar vs. Gremio por los play-offs de la Copa Sudamericana vía ESPN, DIRECTV, DGO y Disney Plus. (Video: @bolivar)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC