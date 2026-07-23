Desde el Estadio Hernando Siles, este jueves 23 a las 5:00 p.m. se llevará a cabo el partido entre Bolívar vs. Gremio EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 5:00 p.m.; en México comenzará a las 4:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del día siguiente. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil estará disponible por Paramount+. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Bolívar vs. Gremio a través de ESPN para los operadores de televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión mediante DGO.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana, además del servicio de streaming correspondiente.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus Premium. Asimismo, estará disponible mediante los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Cómo ver Bolívar vs. Gremio en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Bolívar vs. Gremio se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Bolívar)