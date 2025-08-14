Atlético Mineiro vs Godoy Cruz se enfrentan por la Copa Sudamericana.
vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la ida por los octavos de final de la . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. Este duelo está pactado para el jueves 14 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos de la Sudamericana en la web de Depor.

Godoy Cruz vs Atlético Mineiro se enfrentan por la ida de los octavos de Copa Sudamericana. (Video: Fanatiz)
