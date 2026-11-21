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¡Asistencia de Sebastián Villa! Gol de Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca vs. Atlético Mineiro
A los 47 minutos, arrancando el segundo tiempo, Miguel Merentiel amplió la ventaja de Boca Juniors y puso el 2-0 frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. La jugada nació de un explosivo desborde de Sebastián Villa por la banda izquierda, quien superó en velocidad al ecuatoriano Ángelo Preciado, que acababa de ingresar, y envió un centro preciso al área para que el delantero uruguayo empujara el balón, desatando el festejo xeneize en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.