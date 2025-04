Teniendo el control del juego en su casa, el América de Cali se pone adelante en el partido frente a Corinthians gracias a la intervención del peruano Luis Ramos. Con poco protagonismo del equipo brasileño, los ‘diablos rojos’ empezaron el partido con una presión constante de cara a generar acciones de peligro en el área de su rival. Por la vía del balón detenido y con remates desde fuera del área no lograron abrir el marcador. No fue hasta después de un lateral y un mal despeje de un defensor del ‘Timao’ en el que el delantero, ex jugador de Cusco FC, se hizo del control del balón en posición lícita dentro del área para luego acomodarse en su perfil y sacar un zurdazo marcando el primer gol de su equipo.

