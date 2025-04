Huracán vs. América de Cali EN VIVO y DIRECTO en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires, este miércoles 23 de abril por el Grupo C de la Copa Sudamericana 2025, en el marco del partido por la jornada 3 de dicho torneo internacional. A través de la transmisión de ESPN 2, Disney Plus y DIRECTV (DGO), el encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 6:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 7:00 p.m. Cada detalle del partido y la transmisión completa lo tendrás por la web de Depor. Definitivamente, un partidazo.

