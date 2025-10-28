Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)
Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)

vs juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el choque de vuelta de la semifinal de . Las acciones se desarrollarán este martes 28 de septiembre e inician a las 7:30 p.m. (horario en Perú). En Colombia y Ecuador, tendrá el mismo horarios; sin embargo, en Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde. En países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, son dos horas más. ¿Dónde verlo? La transmisión del cotejo será por ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No veas Fútbol Libre TV, señal pirata.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por Sudamericana. (Video: Zapping Sports)

