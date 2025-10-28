Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO vía ESPN y DSPORTS por Sudamericana
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO vía ESPN y DSPORTS por Sudamericana
Independiente del Valle vs Atlético Mineiro enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) por la semifinal de la Copa Sudamericana. Entérate todos los detalles de este partido que será transmitido en señal de ESPN y Disney Plus.
Independiente del Valle vs Atlético Mineiro juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el choque de vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana 2025. Las acciones se desarrollarán este martes 28 de septiembre e inician a las 7:30 p.m. (horario en Perú). En Colombia y Ecuador, tendrá el mismo horarios; sin embargo, en Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde. En países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, son dos horas más. ¿Dónde verlo? La transmisión del cotejo será por ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No veas Fútbol Libre TV, señal pirata.
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por Sudamericana. (Video: Zapping Sports)