Independiente del Valle vs Atlético Mineiro EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por la Copa Sudamericana

vs se miden en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la . Este duelo está pactado para el martes 22 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú). Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde; mientras que en países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, son dos horas más. La transmisión de este partido va por ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No veas Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue aquí el minuto a minuto.

