Desde el estadio Beira-Río, Internacional vs. Rosario Central se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los play-offs de vuelta de la Copa Sudamericana 2024. Este choque se realizará este martes 23 de julio, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El partido de ida culminó con una victoria de 1-0 a favor del equipo argentino, en condición de local. El encuentro de los 16avos de final promete ser un duelo intenso de principio a fin. Para quienes deseen ver el partido, será transmitido en toda América Latina por ESPN, y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto y lo mejor de este encuentro en la señal de Depor.

Internacional se prepara para el partido ante Rosario Central. (Video: Internacional)