Lanús vs. Fluminense por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)
Lanús vs. Fluminense por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la . Según la programación de la CONMEBOL, el partido está fijado para iniciar a las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del martes 23 de setiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN, señal disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la plataforma y app Disney Plus. Además, no recomendamos seguir el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles e incidencias del partido a través de la web de Depor.

Previa Lanús vs. Fluminense. (VIDEO: ESPN)
Previa Lanús vs. Fluminense. (VIDEO: ESPN)

TAGS RELACIONADOS