vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de las semifinales de la . ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido, deberás conectarte a las señales de ESPN y DSports, disponibles en el servicio de DIRECTV, además de sus alternativas de streaming en Disney Plus Premium y DGO; ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el jueves 30 octubre desde las 7:00 p.m. (horario en Argentina y Chile, con dos horas menos en Perú) y se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Lanús vs. U. de Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Video: DSports)

