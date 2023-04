Liga de Quito vs. César Vallejo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 4 de abril desde el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo. El choque se disputará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y marcará el debut de ambos en la Copa Sudamericana. La premisa es conseguir una victoria con un formato complicado para los intereses de los equipos. Además, ‘poetas’ y ‘quiteños’ quieren asegurar el primer lugar del grupo que comparten con Botafogo y Magallanes. La transmisión estará a cargo de la señal de DIRECTV, DTV GO y Fútbol Libre TV para Latinoamérica. No te pierdas los detalles en Depor.

César Vallejo se prepara para recibir a LDU en la Copa Sudamericana. (Twitter / Club UCV)





Liga de Quito vs. César Vallejo: probables alineaciones