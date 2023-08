En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito vs. Sao Paulo chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de los cuartos final de Copa Sudamericana, este jueves 24 de agosto. El duelo, que será trascendental para ambas escuadras, empezará a las 5:00 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV y ESPN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Liga de Quito saldrá en su afán de sostener su dominio jugando de local sobre el linajudo Sao Paulo. La primera oportunidad en que se enfrentaron en la capital ecuatoriana fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el año 2004, con triunfo por 3-0 del conjunto ecuatoriano.

En la segunda ocasión que lo hicieron en Quito, también fue por la fase de grupos de la Libertadores en el 2020, con triunfo por 4-2 de Liga. El equipo norteño, que dirige el técnico argentino Luis Zubeldía, alcanzó los cuartos de final tras eliminar en los octavos al chileno Ñublense.

No obstante, dejó dudas de su funcionamiento en Quito, pues perdió por 2-3 luego de haber ganado en Chile por 0-1, y en la definición por penaltis se impuso por 4-3. Por su parte, Sao Paulo recibió el primero y único gol del actual torneo en el partido de ida ante San Lorenzo, en Argentina, y ganó por 2-0 en Brasil, por lo que, desde las estadísticas, saldrá con mejores posibilidades que su rival de este jueves.

Dorival Júnior ha ensamblado un equipo casi que con una alineación permanente con la que ha marcado 15 goles en la Sudamericana y apenas recibió uno, pero para este partido no dispondrá por lesión del centrocampista Pablo Maia, que será baja por lesión.

Además, se dará el cara a cara entre el delantero peruano Paolo Guerrero y el colombiano James Rodríguez agrega expectación al duelo que mantendrán Liga de Quito y Sao Paulo .Después de haberse enfrentado en diversas ocasiones a nivel de selecciones, ambos tendrán este nuevo cara a cara con sus nuevos clubes, en los que recalaron recientemente.

Liga de Quito vs. Sao Paulo: horarios del partido

Perú - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Ecuador - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Colombia - 5:00 p.m.

- 5:00 p.m. Bolivia - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Venezuela - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Chile - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Paraguay - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Argentina - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Uruguay - 7:00 p.m.

- 7:00 p.m. Brasil - 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Sao Paulo?

El esperado partido entre Liga de Quito vs. Sao Paulo será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, DIRECTV, DTVGO, DSports y Fútbol Libre. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del cotejo. No te lo puedes perder.

¿Dónde juegan Liga de Quito vs. Sao Paulo?

EFE.

