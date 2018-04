Liga De Quito vs. Club Deportivo Guabirá se enfrentan EN VIVO por el partido de ida de la Copa Sudamericana 2018 este martes a las 5:15 p.m. (hora local y peruana) por FOX Sports 3 en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria en Ecuador.



Liga De Quito , campeón de la Copa Sudamericana en el 2009, saldrá como favorito ante el debutante Club Deportivo Guabirá de Bolivia, en la capital ecuatoriana.



Mientras que Liga De Quito disputará su undécima participación en este torneo, el Club Deportivo Guabirá lo hará por primera vez, pues ya tuvo dos experiencias internacionales pero en Copa Libertadores en los años 1976 y 1996.



"Guabirá no está bien en el torneo local, pero es una situación que hemos visto muchas veces, porque los equipos buscan hacerse fuertes", aseguró Pablo Repetto, técnico de Liga De Quito.



"Los jugadores no pueden relajarse y es mejor pensar que será un rival difícil", agregó el estratega uruguayo.



"Tenemos tranquilidad y confianza por los buenos resultados que hemos tenido. Nuestros jugadores tienen un mejor desempeño. Pero, sabemos que debemos corregir muchas cosas", expresó



Liga de Quito es tercero en la Serie A de Ecuador con 16 puntos, y además descansó en la reciente jornada pensando más en el partido del martes por la Copa Sudamericana 2018.



Por su parte, el boliviano Víctor Hugo Antelo, técnico del cuadro "azucarero" como también es conocido el Club Deportivo Guabirá, señaló previo al viaje a Ecuador que ''la idea será evitar que no nos marquen y después buscar poder marcar".



"En el fútbol se dan tantas sorpresas, ellos llegarán muy bien, pero no siempre el favorito gana", advirtió.



El Club Deportivo Guabirá llega al partido de copa luego de empatar 2-2 ante Universitario de Sucre, el viernes pasado por la undécima jornada del torneo boliviano, resultado con el que se ubicó en el último puesto de la liga con 7 puntos.

Liga De Quito vs. Club Deportivo Guabirá: alineaciones probables

Liga De Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Christian Cruz; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Fernando Guerrero, Jhojan Julio; Gastón Rodríguez y Hernán Barcos. Entrenador: Pablo Repetto.



Club Deportivo Guabirá: Luis Cárdenas; Dico Roca, Oscar Áñez, Jefferson Ibáñez, Ezequiel Michelli; Marcelo Aguirre, Diego Hoyos, Pedro Chávez, Matheo Zoch; José Castillo y Eduardo Giacopetti. Entrenador: Víctor Hugo Antelo.