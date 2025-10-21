ESPN EN VIVO transmite vs EN DIRECTO | ONLINE que juegan por la semifinal de la . Este duelo está pactado para el martes 22 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, mismo horario en Colombia y Ecuador, una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela, y dos en Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay). La transmisión de este partido va por ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus. No recomendamos ver el duelo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Conéctate a todas las incidencias en Depor.

