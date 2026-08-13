Macará vs. Santos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En la mayoría de países de Sudamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus, a través de su plataforma digital, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 13 de agosto en el Estadio Vila Belmiro (Santos). ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Chile; y 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Macará vs. Santos: previa del partido

¿Dónde ver Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana?

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 podrá verse en vivo por ESPN y mediante Disney+ Premium en los mercados de Latinoamérica donde estén habilitadas estas señales. En Argentina, además, la transmisión televisiva está disponible a través de Fox Sports.

¿Qué canal transmite Macará vs. Santos?

El encuentro será transmitido por Fox Sports, con disponibilidad en operadores como Flow, DIRECTV y Telecentro. Para quienes prefieran el streaming, también estará disponible mediante Disney+.

¿Dónde ver Macará vs. Santos por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de ESPN, señal que tiene los derechos de la Copa Sudamericana en distintos países de Latinoamérica. La programación de ESPN también se encuentra integrada en Disney+ Premium para suscriptores.

¿Cómo ver Macará vs. Santos por Disney+?

El partido estará disponible en Disney+ Premium, dentro de la programación deportiva de ESPN. Los usuarios con una suscripción activa al plan correspondiente podrán acceder a la transmisión en vivo desde los dispositivos compatibles con la plataforma.

¿Dónde ver Macará vs. Santos en Perú?

En Perú, el encuentro podrá seguirse por ESPN y mediante Disney+ Premium. El partido corresponde a la ida de los octavos de final y comenzará a las 5:00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Macará vs. Santos en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas de Macará podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión comenzará a las 9:30 p. m., hora local.

¿Dónde ver Rosario Central vs. Corinthians?

Para seguir el partido por internet, la principal alternativa será Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión de ESPN en streaming. En Argentina también existen opciones digitales vinculadas a los operadores que transmiten Fox Sports, como Flow, DGO y Telecentro Play.

Rosario Central vs. Corinthians con transmisión de ESPN (Video: Rosario Central)