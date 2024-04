Medellín vs. César Vallejo EN VIVO: a qué hora y dónde ver transmisión Copa Sudamericana

¡Partidazo desde el Atanasio Girardot! Independiente Medellín vs. César Vallejo EN VIVO se verán las caras este miércoles 10 de abril desde las 9:00 p.m. en la Jornada 2 de la Copa Sudamericana 2024. En el debut, DIM perdió 2-0 de visitante contra Always Ready, mientras que César Vallejo cayó en casa por la mínima diferencia contra Defensa y Justicia, posiblemente el rival a vencer en este Grupo A de la Sudamericana. La transmisión del partido de DIM vs. UCV va por ESPN y Star Plus, siendo esta la única forma de ver el partido. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

Medellín vs. César Vallejo: el DIM viene de perder 2-0 ante Always Ready (Video: Twitter Copa Sudamericana)