Información importante. Por el partido de vuelta de la semifinal de la , vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium, plataforma de streaming que ofrece los encuentros del torneo. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido se disputará desde las 5:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a las 4:00 p. m. en México; y a las 12:00 a. m. del día siguiente en España. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay este miércoles 21 de octubre.

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: ver transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: @mvdcitytorque)
Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro: ver transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: @mvdcitytorque)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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