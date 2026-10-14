Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro Torque juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium, plataforma de streaming que ofrece los encuentros del torneo. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido se disputará desde las 5:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a las 4:00 p. m. en México; y a las 12:00 a. m. del día siguiente en España. El encuentro se jugará en el Arena MRV.

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Atlético Mineiro)
Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Atlético Mineiro)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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