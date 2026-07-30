La Copa Sudamericana 2026 continúa y esta vez seremos testigos de un partidazo en Chile. Boca Juniors, con la moral a tope tras imponerse con un solitario gol de Miguel Merentiel en La Bombonera, visita el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua para enfrentar a O’Higgins, que buscará remontar para conseguir un histórico boleto a los octavos de final. El ganador del encuentro Boca Juniors vs. O’Higgins medirá fuerzas con Recoleta de Paraguay en la siguiente ronda. Esta definición promete un espectáculo inigualable y Movistar Plus transmitirá las incidencias del encuentro tanto por TV y Online para España.

RANCAGUA, (CHILE), 30/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs. O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 que se realizará en el Estadio Codelco El Teniente. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde televisan Boca Juniors — O’Higgins por TV y Online desde España?

Para ver en vivo el partido Boca Juniors vs. O’Higgins desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión en la que podrás disfrutar de todos los detalles de la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 este viernes 31 de julio a partir de las 2:30 a.m. (hora peninsular).

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Boca Juniors — O’Higgins?

En España, puedes seguir el partido de vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y O’Higgins en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver Boca Juniors — O’Higgins por la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026?

Contrata Movistar Plus+ para que puedas ver la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana 2026 entre Club Atlético Boca Juniors y Club Deportivo O’Higgins este jueves 30 de julio con una tarifa mensual de 9,99€ al mes impuestos incluidos. El precio es el mismo en península, Canarias, Ceuta y Melilla.

Pagarás por adelantado los 30 días de suscripción, que comienzan a contar desde el primer día que actives la cuenta, con independencia del día del mes que sea. Por ejemplo, si activas la cuenta el día 7, estará activa hasta el día 7 del mes siguiente. Si te diste de alta el último día del mes, tu renovación será también el último día de cada mes.

También puedes suscribirte a este servicio de paga de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía. Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.

Conozca a qué hora juega y en qué canal transmiten Boca Juniors vs. O'Higgins en vivo hoy. Siga el partido de vuelta por los playoff de la Copa Sudamericana 2026 con la guía de horarios y canales de televisión online. | Crédito: conmebol.com / Composición Depor

¿Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO, Boca Juniors — O’Higgins por la final de la Champions League?

Para ver Movistar Plus+ desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV, y disfrutar de la vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana entre Boca y O’Higgins, tienes que contratar cualquier modalidad comercial de Movistar Plus+ y activar el servicio ‘Movistar Plus+ en tus dispositivos’, gratuito para clientes del operador con televisión.

Desde la web de Movistar : entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico.

: entra en tu e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico. Desde la app Mi Movistar: identifícate con tus credenciales de acceso (si te lo pide), dirígete a ‘Mi Perfil’, entra en el apartado ‘Mi usuario Movistar Plus+ en dispositivos’ e introduce un correo electrónico.

Cuando dispongas de tu usuario y contraseña, sólo tienes que descargar la aplicación de Movistar Plus+ en un dispositivo compatible e identificarte en ella. Esta app es compatible con:

Móviles y tablets iOS y Android.

Smart TVs (Samsung, LG, Google TV, Android TV y Hisense).

Dispositivos HDMI (Apple TV, Fire TV Stick de Amazon y Chromecast).

También puedes entrar en la web de Movistar Plus+ a través de un navegador compatible (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).

¿Puedo ver Movistar Plus+ fuera de España?

Sí, puedes darte de alta en España, descargar la App y disfrutar de Movistar Plus+ si te encuentras en cualquiera de los siguientes 29 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

Boca vs. O'Higgins chocan este jueves 30 de julio. (Video: Boca Juniors)