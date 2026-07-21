vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la . ¿En qué canales viste la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este martes 21 de julio desde las 5:00 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Parque Central.

Nacional vs. Tigre con señal de ESPN por Copa Sudamericana. (Video: AUF TV)
Nacional vs. Tigre con señal de ESPN por Copa Sudamericana. (Video: AUF TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC