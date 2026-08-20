Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Olimpia vs. Vasco EN VIVO: ver vía ESPN y Disney Plus gratis online
Olimpia vs. Vasco EN VIVO: ver vía ESPN y Disney Plus gratis online
Video y transmisión. Olimpia vs. Vasco da Gama se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
Olimpia vs. Vasco da Gama juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 20 de agosto en el Estadio Osvaldo Dominguez Dibb de Asunción. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Brasil será a las 7:00 p.m.
Olimpia vs. Vasco da Gama EN VIVO vía ESPN (Video: Vasco TV)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.