vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 20 de agosto en el Estadio Osvaldo Dominguez Dibb de Asunción. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 7:00 p.m., mientras que en Brasil será a las 7:00 p.m.

Olimpia vs. Vasco da Gama EN VIVO vía ESPN (Video: Vasco TV)
Olimpia vs. Vasco da Gama EN VIVO vía ESPN (Video: Vasco TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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