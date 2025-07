Once Caldas vs. San Antonio se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2025. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de DSports y ESPN, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO y Disney Plus. Este duelo está pactado para el martes 22 de julio desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Pelogrande. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Once Caldas vs. San Antonio por la Copa Sudamericana | Video: CONMEBOL