Este martes 11 de agosto desde las 5 de la tarde (horario peruano), vs. chocaron por los octavos de final de la . ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de las señales de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto J. Armando fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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