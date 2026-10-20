Desde el Estadio Maracaná, este martes 20 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de las semifinales de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y Disney Plus Premium, mientras que DIRECTV y DGO serán otras alternativas para seguir el encuentro. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Vasco da Gama: canales de transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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