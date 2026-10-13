Desde La Bombonera, este martes 13 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de las semifinales de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y Disney Plus Premium, mientras que DIRECTV y DGO serán otras alternativas para seguir el encuentro. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Vasco da Gama se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vasco da Gama se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC