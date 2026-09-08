Desde La Bombonera, este martes 8 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 7:30 p.m.; en México comenzará a las 6:30 p.m.; en Chile y Venezuela a las 8:30 p.m.; y en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:30 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En Sudamérica, el encuentro se podrá seguir por ESPN y Disney Plus Premium. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Sao Paulo se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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