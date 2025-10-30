Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Link online Pelota Libre TV EN VIVO, Lanús vs. U. de Chile: mira gratis ESPN y DIRECTV
Desde el Estadio Ciudad de Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, Lanús vs. U. de Chile chocan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 30 de octubre. Míralo por ESPN, DIRECTV, DSports y Disney Plus.
En Argentina, Lanús vs. U. de Chile se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por las Copa Sudamericana 2025, en el choque válido por la vuelta de las semifinales. La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; a las 4:00 p.m. en México; a las 6:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 11:00 p.m. en España. En cuanto a la transmisión para territorio latinoamericano, esta estará disponible en ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO); a su vez, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, considerada una página pirata.
Lanús vs. U. de Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Video: TNT Sports)